Nederlandse repatriëringsvlucht vanuit Tenerife vertrokken, tweede vlucht volgt

De Nederlandse chartervlucht met 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius is later dan gepland vertrokken naar Eindhoven. Aan boord zitten acht Nederlanders en achttien mensen van een andere nationaliteit. Een tweede toestel om de bemanning van het schip thuis te krijgen, wordt maandag naar het eiland verstuurd.

Het van boord halen van de opvarenden duurde iets langer dan gedacht, waardoor het toestel pas rond 16.52 uur Nederlandse tijd is vertrokken naar Eindhoven. Over een kleine vijf uur komen ze daar pas aan.

Moeten we ons zorgen maken om het hantavirus? In onderstaande video wordt het besproken:

12:14 Hantavirus: is er reden tot paniek?

In het vliegtuig kunnen de passagiers voldoende afstand houden, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders aan boord zullen bij aankomst zes weken in thuisquarantaine gaan, is vooralsnog het protocol. Passagiers met andere nationaliteiten zullen worden opgevangen door de GGD, die hen eveneens quarantaine zal bieden.

Bemanning ophalen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat zondag weten dat Nederland maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife stuurt om daar een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Een deel van de crew blijft op de Hondius om het schip naar de haven van Rotterdam te varen.