Geen controles op thuisquarantaine Hondius-opvarenden: 'Vertrouwen op eerlijkheid'

De maatregelen om de Nederlandse opvarenden van de Hondius te monitoren en mogelijke verspreiding van het hantavirus te voorkomen, worden vaker gebruikt bij uitbraken en werken goed. Dat zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De acht Nederlandse passagiers die zondag zijn geland in Eindhoven, zijn bij aankomst getest, hebben dagelijks contact met de GGD en zitten 42 dagen in thuisquarantaine. Ze moeten in een aparte ruimte verblijven en afstand houden van hun huisgenoten. Ze mogen af en toe buiten wandelen, met mondkapje en 1,5 meter afstand, maar mogen niet naar hun werk. Twee keer per dag is er contact met de GGD om te monitoren hoe het met hen gaat, zowel fysiek als mentaal. "Bij andere uitbraken, zoals tbc, worden vergelijkbare maatregelen genomen en die ervaringen leren dat betrokkenen de maatregelen heel goed naleven."

De GGD gaat ervan uit dat de Nederlandse opvarenden van de Hondius zich aan de thuisquarantaine houden. "De ervaring leert dat dit altijd gebeurt", zegt een woordvoerder van GGD GHOR. De quarantaine van zes weken is voor alle passagiers verplicht, maar er is geen controle op of mensen zich ook daadwerkelijk aan die maatregel houden.

Volgens de woordvoerder is het niet nodig om te controleren of mensen thuis zijn. Ze verwacht ook niet dat mensen daarover zullen liegen. "De betrokkenen hebben zelf immers ervaren wat de impact kan zijn van een besmetting. We hebben er alle vertrouwen in dat door goede voorlichting mensen weten wat ze moeten doen en wat wel en niet mag."

De besmettelijkheid van het hantavirus is "in niets vergelijkbaar met griep of corona", legt een woordvoerder van het RIVM uit. "Het kan alleen van heel dichtbij en bij behoorlijk intensief contact worden overgedragen. Een cruiseschip is wat dat betreft een bijzondere setting, zeker nu zieke mensen aan boord zijn verpleegd."

Testen op hantavirus

De tests bij aankomst in Eindhoven zijn uitgevoerd om uit te sluiten dat iemand zich in een presymptomatische fase bevond, waarbij iemand nog geen symptomen heeft maar het virus al wel bij zich draagt. Dat gebeurde met een zogenoemde PCR-test, legt de RIVM-woordvoerder uit. "Met zo'n test kun je snel vaststellen of iemand antistoffen voor het hantavirus in het bloed heeft." Deze test wordt herhaald als iemand tijdens de thuisquarantaine symptomen ontwikkelt.

In diverse landen wordt opvarenden gevraagd zich thuis te isoleren, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Australië kiest volgens minister van Volksgezondheid Mark Butler voor een strengere aanpak: zes voormalige opvarenden worden ondergebracht op een quarantainelocatie.