Circa 29 opvarenden Hondius vliegen zondag naar Eindhoven

Circa 29 opvarenden van het cruiseschip m/v Hondius vliegen zondag van Tenerife naar Eindhoven. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder hen zijn zowel Nederlanders als mensen uit andere landen.

Het door het hantavirus getroffen schip komt naar verwachting zondagochtend vroeg aan in Tenerife, waar de passagiers en een deel van de bemanning aan wal worden gebracht.

