Coronaprik zonder afspraak? Op deze locaties kun je zo binnenlopen

Bij meerdere GGD-locaties in verschillende delen van het land heb je geen afspraak meer nodig om een coronaprik te halen. Wel moet je behoren tot een van de risicogroepen (ouder dan 60 jaar, of voorgaande jaren een griepprik gehaald). Mensen van die (risico)groepen kunnen binnenlopen bij bepaalde locaties om een vaccinatie te krijgen.

Bovenstaande video De corona-epidemie zorgde voor veel schade en angst. Zoals je ziet in bovenstaande video. Nu is die angst dus minder groot.

De najaarsronde voor de coronaprik begon op 16 september en loopt nog tot 6 december. Voor de meeste locaties moet je nog steeds eerst een afspraak maken voordat je een prik kunt krijgen. Maar bij meerdere locaties is dat niet meer nodig.

Onder andere bij GGD Hollands Noorden (omgeving Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen, Hoorn) hoef je bij meerdere locaties niet eerst een afspraak te maken om de prik te krijgen. Ook bij locaties van GGD Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Bussum, Huizen) is het niet meer nodig om van te voren een afspraak te maken. Wel is een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) nodig.

Wie valt er onder een risicogroep? Wie komt er in aanmerking voor de coronaprik? volwassenen vanaf 60 jaar;

volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen;

kinderen en volwassenen uit medische hoog-risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis);

zorgmedewerkers.

Ook buiten Noord-Holland is er vrije inloop voor mensen uit een van de risicogroepen. Bij GGD Utrecht kunnen mensen tot 6 december terecht in Zeist. In Zuid-Holland kan je bij GGD Haaglanden bij negen verschillende locaties binnenlopen zonder afspraak.

Voor de andere twintig regio's is het nog wel nodig om eerst een afspraak te maken voor je prik. Dat kan telefonisch maar dat kan ook online door met je DigiD via planjeprik.nl een afspraak in te plannen.

Landelijk heeft iets meer dan 26 procent van de mensen de prik gehaald. Dat aantal loopt iets achter ter vergelijking met de cijfers van vorig jaar.