Nivel herstelt fout in coronarapport: meer sterfgevallen onder ongevaccineerden

Het onderzoeksinstituut Nivel heeft op dinsdag het veelbesproken rapport over oversterfte tijdens en na de coronacrisis opnieuw uitgebracht. Dit volgt ongeveer een week nadat het rapport was ingetrokken vanwege een rekenfout. In de herziene versie bevestigt Nivel dat er meer sterfgevallen waren onder ongevaccineerden dan verwacht, terwijl er onder gevaccineerden juist minder sterfte was. Deze eerdere conclusie blijft volgens het instituut ongewijzigd.

Het rapport was teruggetrokken omdat sommige mensen hun vaccinatie niet hadden laten registreren, waardoor zij ten onrechte bij de ongevaccineerden werden gerekend. Nivel spreekt nu, in de nieuwe versie, van "ongevaccineerden/ongeregistreerden" en corrigeert het aandeel van deze groep naar 25 procent, in plaats van de eerder genoemde 3 procent.

Het coronavirus lijkt intussen al een tijd geleden, maar de nasleep van de crisis speelt voor veel mensen nog iedere dag een rol. Sommigen hebben nog last van long-covid en anderen hebben mentaal een klap opgelopen tijdens de lockdown:

1:59 Burn-outklachten tijdens coronacrisis verdubbeld: 'Een diagnose bestaat vrijwel niet'

Nivel noemt het “heel vervelend” dat er een fout was gemaakt in het oorspronkelijke rapport, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de bevindingen gelijk blijven. Verder zijn enkele zinnen in de nieuwe versie van het rapport voorzichtiger geformuleerd.

ANP