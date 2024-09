Goed nieuws voor zwangere vrouwen: corona niet extra gevaarlijk

Er waren zeker tijdens de coronapandemie grote zorgen over het virus en de uitwerking daarvan op zwangere vrouwen. Maar inmiddels is door onderzoek van Tilburg University gebleken dat dat niet nodig is geweest. Besmetting met het COVID-19-virus tijdens de zwangerschap leidt niet tot een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties.

Wie nu terugkijkt op de hoogtijjaren van corona, zal dat hoogstwaarschijnlijk met grote verbazing doen. Hoe kon het dodelijke virus de wereld zo in zijn greep houden? De veiligheidsmaatregelen waren hoognodig en hebben vele doden en ernstig zieken weten te voorkomen, maar het onderzoek van de Tilburgse universiteit bewijst nu wel dat de maatregelen voor zwangere vrouwen, die als kwetsbare groep werden bestempeld, niet nodig waren.

En dat zal zuur zijn voor de groep vrouwen en hun families die op dat moment aan (meerdere) kinderen begonnen. Want een besmette vader mocht bijvoorbeeld niet bij de bevalling zijn, grootouders konden hun kind weken of maanden niet zien en ga zo maar door.

Het (promotie)onderzoek is gedaan door Frederieke Gigase en is uitgevoerd onder meer dan 15.000 zwangere vrouwen in New York, Tilburg en Rotterdam. Op welk moment tijdens de zwangerschap de moeder-in-spe besmet raakt: het maakt niet uit en er is geen verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties. Ook blijkt er geen sprak van een verhoogd risico op depressieve klachten in de periode na de bevalling.

De universiteit is erg trots op het werk van Gigase. "Naast het grote aantal deelnemers, maakt ook de frequentie van metingen tijdens de zwangerschap dit onderzoek uniek." Ze stellen dat ten tijde van de pandemie er op meerdere momenten gedurende de zwangerschap bloed werd afgenomen bij de zwangere personen. "Zo konden de onderzoekers achterhalen of de zwangeren een COVID-19 besmetting hadden doorgemaakt, ook wanneer zij geen symptomen hadden." Ook zijn gegevens verzameld na de bevalling en over bijvoorbeeld de leefstijl van de moeders.

Er is een wijze les uit te trekken, denkt de school: “Hoewel de zorgen aan het begin van de pandemie begrijpelijk waren, laten onze bevindingen zien dat een COVID-19-besmetting geen significante impact heeft op zwangerschapsuitkomsten en mentale gezondheidsklachten bij gezonde zwangere vrouwen. Bevolkingsonderzoeken zoals dit onderzoek zijn van cruciaal belang voor de samenleving, omdat ze beleidsmakers in staat stellen goed geïnformeerde en passende regelgeving te maken.