Corona nog steeds aanwezig: nieuwe ronde coronaprikken start volgende maand

Het coronavirus en nieuwere varianten komen nog steeds voor in Nederland en het aantal besmettingen kunnen opnieuw opleven. Afgelopen zomer was er een bescheiden stijging te zien in het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. De coronaprik biedt extra bescherming aan mensen met een hoger risico op ernstige ziekte door corona, en helpt ziekenhuisopnames te voorkomen.

Iedereen van 60 jaar en ouder ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief van het RIVM voor de coronaprik. Voor mensen onder de 90 jaar die vorig jaar al een coronaprik hebben gehaald, is er in de brief vaak al een voorgestelde afspraak opgenomen. Anderen worden uitgenodigd om zelf een afspraak te maken via de GGD.

Afspraak zonder uitnodiging

Volwassenen tussen 18 en 59 jaar die jaarlijks een griepprik krijgen, kunnen ook de coronaprik halen, net als kinderen en volwassenen met ernstige aandoeningen zoals een afweerstoornis, en zorgmedewerkers die direct met kwetsbare patiënten werken.

Deze groepen krijgen geen brief thuisgestuurd, maar kunnen zelf een afspraak maken via dezelfde kanalen. Ook volwassenen en kinderen die niet tot de doelgroep behoren, maar bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid hebben of op advies van hun arts, kunnen een afspraak maken voor de coronaprik.

"Het blijft belangrijk om de adviezen te volgen om luchtweginfecties te voorkomen, vooral omdat sommige mensen ernstig ziek kunnen worden van een coronavirus, griepvirus of verkoudheidsvirus", aldus het RIVM op haar website.

Vaccinatieronde start op 16 september

De GGD start op 16 september met het toedienen van de coronaprikken. Er wordt gevaccineerd tot en met 6 december met het mRNA-vaccin BioNTech/Pfizer, gericht tegen de JN.1-variant.

Bewoners van zorginstellingen ontvangen de prik in hun instelling en krijgen daar via de zorginstelling meer informatie over.