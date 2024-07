Waarschuwing voor smog in deel Nederland: 'Blijf binnen als je last hebt'

Dinsdagmiddag kan smog door ozon ontstaan in het zuiden van het land. Het RIVM waarschuwt dat mensen die gevoelig zijn voor smog, zoals mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen, last kunnen krijgen van deze vervuilde lucht. Het advies aan hen is om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te vermijden, vooral in de namiddag en vroege avond wanneer de ozonconcentraties het hoogst zijn.

Smog door ozon kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals hoesten, kortademigheid, verergering van astmaklachten en een afname van de longfunctie. Ook kunnen irritaties aan ogen, neus en keel optreden. Bij klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts of de GGD.

Op woensdag zullen de ozonconcentraties door weersveranderingen afnemen, hoewel er in het uiterste zuiden van Limburg nog steeds smog kan voorkomen. Op donderdag is de kans op smog in heel Nederland voorbij.

Zo ontstaat smog door ozon

Smog door ozon, ook wel zomersmog genoemd, ontstaat wanneer vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen zich ophopen op zonnige dagen met weinig wind. Onder invloed van zonlicht worden deze stoffen omgezet in ozon, wat vooral in de lente en zomer voorkomt.

De Europese Unie heeft voor ozon een informatie- en alarmdrempel vastgesteld. Bij een ozonconcentratie van 180 microgram per kubieke meter lucht geeft het RIVM een waarschuwing voor slechte luchtkwaliteit. Bij een concentratie van 240 microgram per kubieke meter wordt de luchtkwaliteit zeer slecht genoemd, en kan iedereen klachten krijgen. Actuele informatie over smogniveaus in Nederland is hier te vinden.