Wat weet jij over het nieuws van 2025? Speel de Hart van Nederland '25 quiz!

We naderen het einde van een veelbewogen jaar vol opmerkelijke nieuwsverhalen, interessante ontwikkelingen en spraakmakende gebeurtenissen. Voor we het nieuwe jaar inluiden, kijken we nog één keer terug op het nieuws dat Nederland in 2025 bezighield. Hoeveel weet jij nog van het nieuws dat Hart van Nederland dit jaar heeft gebracht? Test je kennis met onze eindejaarsquiz!

De quiz bestaat uit twintig vragen over de meest populaire nieuwsverhalen van 2025.

Speel de quiz!

Ben jij de ultieme nieuwskenner? Speel de quiz om erachter te komen hoe goed jij hebt onthouden wat er in Nederland speelde het afgelopen jaar.

Vraag 1.

Waarom viel Koningsdag dit jaar niet op 27 april?

A. Omdat de koning dit jaar op vakantie was op 27 april.

B. Omdat 27 april dit jaar op een zondag viel, en Koningsdag nooit op zondag wordt gevierd.

C. Omdat er op 27 april al een nationale herdenkingsdag gepland stond.

D. Omdat de weersverwachting op zaterdag 26 april veel beter was dan op zondag 27 april.

Het juiste antwoord: B. Omdat 27 april dit jaar op een zondag viel, en Koningsdag nooit op zondag wordt gevierd.

Vraag 2.

Waarom belandden acht mensen in het ziekenhuis na het eten van blauwe bessen uit het vriesvak van de Albert Heijn?

A. De bessen waren besmet met de E. colibacterie.

B. Er zat nog te veel giftig bestrijdingsmiddel op de bessen.

C. De bessen waren besmet met hepatitis A.

D. De bessen hadden een tijd buiten het vriesvak gelegen en waren daardoor niet meer goed.

Het juiste antwoord: C. De bessen waren besmet met hepatitis A.

Vraag 3.

Katten blijken hun eigen taal te hebben ontwikkeld, speciaal gericht op de communicatie met mensen. Hoe ziet die taal eruit?

A. Katten gebruiken specifieke miauwgeluiden in de communicatie met mensen, die ze zelden gebruiken als ze met elkaar communiceren. Ook gebruiken ze hun oortjes als richtingaanwijzer.

B. Katten maken bepaalde bewegingen met hun staart die duiden op bepaalde woorden uit de menselijke taal, zoals 'eten' of 'aaien'.

C. Katten imiteren bepaalde woorden uit de menselijke taal door te miauwen. Ook gebruiken ze hun snorharen als richtingaanwijzer.

Het juiste antwoord: A. Katten gebruiken specifieke miauwgeluiden in de communicatie met mensen, die ze zelden gebruiken als ze met elkaar communiceren. Ook gebruiken ze hun oortjes als richtingaanwijzer.

Vraag 4.

In Nieuwegein werd in april wel een héél bijzondere vondst gedaan toen de politie twee mannen staande hield wegens verdacht rijgedrag. Wat trof de politie bij de mannen aan?

A. Twee tassen vol gestolen sieraden, zo'n 9000 stuks.

B. Een kofferbak vol cocaïne, zo'n 300 kilo in totaal.

C. Twee tassen vol geldbiljetten, in totaal bijna 1 miljoen euro.

D. Tientallen zeldzame exotische dieren, populair in de illegale handel.

Het juiste antwoord: C. Twee tassen vol geldbiljetten, in totaal bijna 1 miljoen euro.

Vraag 5.

Airco’s worden steeds populairder. De verwachting is dat 40 procent van de huishoudens in 2030 een airco in huis heeft, vergeleken bij 20 procent in 2021. Wat is volgens experts de keerzijde van zo'n apparaat in huis?

A. Airco’s maken het binnenklimaat van en huis structureel ongezonder doordat ze alle zuurstof uit de lucht halen.

B. Airco’s zorgen ervoor dat woningen sneller verzakken door trillingen.

C. Door een hard blazende airco kun je sneller last krijgen van luchtweginfecties.

D. Airco’s zorgen voor hoger energieverbruik en duwen warme lucht naar buiten, wat klimaatverandering juist kan versterken.

Het juiste antwoord: D. Airco’s zorgen voor hoger energieverbruik en duwen warme lucht naar buiten, wat klimaatverandering juist kan versterken.

Vraag 6.

In Gouda ging de 91-jarige Anita Ravenstein viraal bij een concert van Rock-'n-rollband The Wanderers. Waarom?

A. Ze speelde een indrukwekkende elektrische gitaarsolo.

B. Ze bleek een indrukwekkende sopraanstem te hebben waarmee ze een prachtige zangsolo liet horen.

C. Ze bleek een voormalig danseres te zijn en heeft op het podium een indrukwekkende zelfbedachte choreografie uitgevoerd.

Het juiste antwoord: B. Ze bleek een indrukwekkende sopraanstem te hebben waarmee ze een prachtige zangsolo liet horen.

Vraag 7.

De zestienjarige Oluchi kon maar moeilijk werk vinden. Ze werd op meerdere plekken niet aangenomen, vermoedelijk speelde haar beperking daarbij een rol. Nadat ze haar verhaal deelde lukte het haar eindelijk om een bijbaantje te vinden. Waar kon ze aan de slag?

A. Een winkelketen die kleding en schoenen verkoopt.

B. Achter de kassa bij een bouwmarkt.

C. Achter de kassa bij een dierenspeciaalzaak.

D. In de spoelkeuken van een lokaal restaurantje.

Het juiste antwoord: A. Een winkelketen die kleding en schoenen verkoopt.

Vraag 8.

De tienjarige Faas uit Arnhem fietste samen met zijn vader door Europa om geld op te halen voor de ernstig zieke Lauren (1). Hij slaagde erin om zijn doel van ruim 15.000 euro te behalen. Wat was de eindbestemming van de fietstocht?

A. De eindbestemming van de fietstocht was het Zwarte Woud in Duitsland.

B. De eindbestemming was de top van Le Grand Ballon, de hoogste berg van de Vogezen.

C. De eindbestemming was de grens tussen Frankrijk en Spanje, midden in de Pyreneeën.

D. De eindbestemming van de tocht lag bij de Grotten van Han in de Belgische Ardennen.

Het juiste antwoord: B. De eindbestemming was de top van Le Grand Ballon, de hoogste berg van de Vogezen.

Vraag 9.

Bij het badstrand van de Grevelingendam in Zeeland kregen meerdere zwemmers hevige klachten na contact met het water. Waardoor kwam dit?

A. De zwemmers waren gestoken door pietermannen, een vissoort die met haar steek hevige pijn kan veroorzaken.

B. De zwemmers waren in contact gekomen met een bepaald zeewier dat jeuk en roodheid veroorzaakt, vergelijkbaar met klachten door contact met brandnetels.

C. De zwemmers waren gestoken door Japanse kruiskwallen, een klein beestje met een pijnlijke steek.

Het juiste antwoord: C. De zwemmers waren gestoken door Japanse kruiskwallen, een klein beestje met een pijnlijke steek.

Vraag 10.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvingen de Amerikaanse president Donald Trump in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Dat resulteerde in een grappig moment dat viraal ging op sociale media. Wat gebeurde er?

A. Koning Willem-Alexander viel per ongeluk van de trap voor de camera’s tijdens de ontvangst.

B. Donald Trump stootte tegen een tafeltje met een zeldzame tentoongestelde vaas aan, waardoor de vaas op de grond kapot viel.

C. Koningin Máxima weigert de hand van Donald Trump te schudden.

D. Koningin Máxima lijkt de gezichtsuitdrukking van Donald Trump te imiteren terwijl hij met koning Willem-Alexander aan het praten is.

Het juiste antwoord: D. Koningin Máxima lijkt de gezichtsuitdrukking van Donald Trump te imiteren terwijl hij met koning Willem-Alexander aan het praten is.

Vraag 11.

Sportvisser Peter Hutting ving een gigantische meerval in de Maas. Hij evenaarde daarmee het huidige record van grootste meerval ooit gevangen in de Benelux. Wat was de lengte van de meerval die hij ving?

A. 3,03 meter.

B. 1,98 meter.

C. 2,76 meter.

D. 2,47 meter.

Het juiste antwoord: D. 2,47 meter

Vraag 12.

In oktober gaf het KNMI code oranje af voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden, wegens een zware storm die op het punt stond aan land te komen. Om welke storm ging het?

A. Storm Bram

B. Storm Benjamin

C. Storm Boris

D. Storm Bruno

Het juiste antwoord: B. Storm Benjamin

Vraag 13.

De originele K3 kondigde een reeks reünieconcerten aan in Nederland en België. Binnen no time waren alle kaarten uitverkocht, waardoor er talloze extra concerten werden aangekondigd. Op hoeveel geplande reünieconcerten staat de teller nu?

A. 41 geplande concerten

B. 17 geplande concerten

C. 32 geplande concerten

D. 24 geplande concerten

Het juiste antwoord: A. 41 geplande concerten

Vraag 14.

Zanger Douwe Bob spande een kort geding aan tegen VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Ze lagen toen al weken met elkaar in de clinch. Waarom stapte Douwe Bob naar de rechter?

A. Omdat Yeşilgöz zijn nieuwe album bekritiseerde en hem onterecht betichtte van politiek beladen songteksten.

B. Omdat Yeşilgöz hem beschuldigde van plagiaat in zijn muziek.

C. Omdat Douwe Bob een politieke uitspraak deed op TV en Yeşilgöz dat interpreteerde als oproep tot haat.

D. Omdat Yeşilgöz hem betichtte van Jodenhaat en dit niet wilde terugnemen, nadat hij een optreden bij een Joods evenement had geannuleerd.

Het juiste antwoord: D. Omdat Yeşilgöz hem betichtte van Jodenhaat en dit niet wilde terugnemen, nadat hij een optreden bij een Joods evenement annuleerde.

Vraag 15.

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee troffen op Schiphol een auto aan waar op wel heel bijzondere (en strafbare) wijze mee gesjoemeld was. Wat ontdekten ze bij het voertuig?

A. De bestuurder had een glazen plaat over de kentekenplaat bevestigd, waarmee het nummerbord met één druk op de knop onzichtbaar kon worden gemaakt.

B. In de auto was een dubbele uitgevoerde bodem aangebracht, waar de bestuurder kilo's aan harddrugs in had verstopt.

C. Er waren allerlei belangrijke onderdelen uit de auto verwijderd om zo het gewicht van de auto te verminderen, een voordeel bij illegale straatraces.