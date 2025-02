Marechaussee vindt auto met opmerkelijk kenteken: 'Met één druk onzichtbaar'

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben woensdagmiddag op Schiphol een auto ontdekt met een frauduleus kentekenmechanisme. De bestuurder had een glazen plaat over de kentekenplaat bevestigd, waarmee het nummerbord met één druk op de knop onzichtbaar kon worden gemaakt.

Tijdens een controle viel het de marechaussees op dat er iets niet klopte aan de achterzijde van een voertuig. Bij nader onderzoek bleek dat de kentekenplaat kon worden afgedekt door zo'n geautomatiseerd systeem. Dit soort technieken worden vaak gebruikt om camera’s te omzeilen.

De Koninklijke Marechaussee deelde beelden van het systeem op X. Daar schrijven zij ook dat het voertuig in beslag is genomen voor onderzoek. Tegen de bestuurder van de auto is proces-verbaal opgemaakt.

Kentekenfraude is in Nederland strafbaar en kan leiden tot hoge boetes of zelfs inbeslagname van het voertuig. Dit soort manipulaties worden vaak gebruikt voor belastingontduiking, snelheidsovertredingen of andere illegale praktijken.