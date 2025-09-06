Peter vangt monstermeerval van 2,47 meter en vernoemt hem naar zijn moeder

Sportvisser Peter Hutting ving dinsdag een gigantische meerval in de Maas. Vrijdagmiddag kwam het verlossende woord van Sportvisserij Nederland: de meerval, die in de volksmond ook wel 'visduivel' wordt genoemd, was maar liefst 2,47 meter lang. Daarmee evenaart Peter het record van de grootste meerval ooit gevangen in de Benelux. Saillant detail: hij deelt dat record nu met zijn goede vriend én visrivaal Paul Breems.

Het binnenhalen van de vis ging niet bepaald soepel. Dat duurde "een goede twintig minuten", vertelt Peter aan Hart van Nederland. "Een waar gevecht was het, en het beest verzette zich hevig. Maar na twintig minuten wordt zo'n beest wel moe en kon ik hem binnenhalen." Gelukkig is Peter wel wat gewend. "In Italië ving ik er eentje van 2 meter 68, en in Spanje werd het nog gekker: dat beest was wel 2,72 meter."

Voor Peter is de vangst extra bijzonder. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug: zijn moeder is terminaal ziek, waardoor er weinig ruimte was om te gaan vissen. “Ik vis van kinds af aan, door haar, en dan vang ik zo'n vis en ik ben dan 49 jaar oud, maar mijn moeder is dan toch supertrots,” vertelt hij aan Hart van Nederland. Als eerbetoon heeft hij de reusachtige vis naar zijn moeder vernoemd. “Ik heb haar Annie genoemd, omdat zij dit nog kan meemaken en dat is voor mij gewoon heel belangrijk.”

Klimaatverandering

In Nederland lijken meervallen steeds vaker voor te komen, en bovendien worden ze ook groter. Volgens onderzoekers van Wageningen University komt dat door klimaatverandering. Door de warmere temperaturen is er meer voedsel beschikbaar in Nederlandse wateren. Ook duurt het jachtseizoen van de meerval langer. Ze hebben dus meer tijd én meer eten om flink te groeien.