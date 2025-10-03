Extra tickets voor reünieconcerten K3, vanavond eerste show

De reeks langverwachte reünieconcerten van K3 gaan vrijdagavond van start. Alle concerten met de originele K3-leden Kristel Verbeke, Karen Damen en Kathleen Aerts waren binnen no time uitverkocht, maar sinds donderdagavond zijn er extra tickets vrijgekomen. Dat vertelt bedenker en Studio 100-baas Gert Verhulst in de 538 Ochtendshow.

"Het is een waanzinnig mooie show geworden," zegt Verhulst. "In het begin waren de dames een beetje onzeker. De repetities hadden ze wel nodig. Maar nu zijn ze er helemaal klaar voor en ze zijn heel trots."

Meezingfeest van herkenning

De vraag naar kaarten is gigantisch: inmiddels zijn er al 600.000 tickets verkocht voor in totaal 41 shows. Volgens Verhulst wordt het één groot meezingfeest van twee uur. "Elk nummer dat je gaat horen, kun je van voor naar achter meezingen. Als die liedjes voorbij komen, zie je de tranen over de wangen rollen. Het is de soundtrack van ons leven, en dat geldt voor heel veel mensen die komen kijken."

"Het wordt emotioneel," zegt Verhulst. "Waarschijnlijk zit ik vrijdagavond zelf ook in de zaal te huilen van ontroering."

De extra tickets zijn voor de shows in de AFAS Dome, voorheen het Sportpaleis, in Antwerpen. Ook in Rotterdam Ahoy vinden de reünieconcerten plaats. De eerste in Rotterdam is 2 april 2026.