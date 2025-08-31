Terug

K3 past tekst in klassieker aan: dit woord mag niet meer

Muziek

Vandaag, 11:19

Fans die deze zomer bij een optreden van K3 stonden, hoorden het misschien al: de tekst van het nummer Iedereen K3 is aangepast. Waar de meiden vroeger zongen "blank of zwart", klinkt het nu "wit of zwart".

Hanne vertelde aan HLN Showbits hoe dat besluit tot stand kwam. "We hebben 'blank of zwart' veranderd naar 'wit of zwart', omdat dat nu gewoon de manier is waarop we moeten praten en zingen. Dus dan hebben we dat meteen aangepast."

'Kan dat eigenlijk nog wel?'

De groep dacht er zelf al langer over na, zegt Hanne. Ze legt uit dat ook het team van K3 vond dat de oude woorden niet meer pasten: "Wij hadden al een beetje iets van: kan dat eigenlijk nog wel? En dan heeft ons team ook gezegd van: nee, eigenlijk niet. We gaan dat aanpassen. En dan was dat direct opgelost."

Volgens de zangeressen was het een kleine moeite omdat het maar om één woord in de tekst ging, dat zo vervangen was.

