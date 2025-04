Al honderden K3-tickets online aangeboden na razendsnelle uitverkoop

Ook de nieuwe reeks reünieconcerten van K3 in Nederland en België zijn dinsdag razendsnel uitverkocht. Opmerkelijk genoeg worden er ook al honderden kaarten aangeboden op sites zoals Ticketswap. Vaak worden deze aangeboden voor veel hogere bedragen dan de oorspronkelijke verkoopprijs. Fans die achter het net hebben gevist, moeten dus flink in de buidel tasten.

Superfan Sven wist twee kaarten scoren voor de eerste reeks reünieconcerten met de originele K3-leden. Zijn reactie zie je in de video bovenaan.

Vooral voor de shows in Antwerpen worden kaarten te koop aangeboden, maar ook voor de shows in Rotterdam zijn duurdere kaarten verkrijgbaar.

De vraag naar kaarten was vanaf het begin gigantisch. Sinds de aankondiging zijn er dan ook meerdere extra shows toegevoegd, zowel in Nederland als België. Toch bleek ook dat niet genoeg: alle zeventien Nederlandse concerten zijn inmiddels volledig uitverkocht.

Record voor K3

Rotterdam Ahoy laat weten dat K3 met deze reeks een record vestigt: nooit eerder trok een artiest zoveel bezoekers in een aaneengesloten concertserie. Het eerste optreden in Rotterdam staat gepland voor 2 april 2026, de laatste op 13 april.

Ook in België is de belangstelling enorm. Daar trappen de originele K3-leden hun reünietour af op 3 oktober 2025 in het bekende Sportpaleis in Antwerpen. De verwachting is dat ook daar snel extra data nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

'Bang dat Nederland ons vergeren was'

Kristel Verbeke, een van de drie originele K3-zangeressen, vindt het moeilijk te geloven dat in Nederland alle reünieconcerten van de K3 Originals zijn uitverkocht. "Dacht dat jullie in Nederland ons misschien wel wat vergeten waren, niet dus", schrijft Verbeke in een bericht op Instagram.

"Wat een ongelooflijke fans hebben wij nog steeds na al die jaren.. Amai, dat doet deugd! We gaan ons zo amuseren!", vervolgt Verbeke haar bericht. "Ik ben heel dankbaar."

