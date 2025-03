K3-tickets voor honderden euro's aangeboden op Marktplaats

De kaartverkoop voor de langverwachte K3-reünie brak maandag een record: in vier uur tijd werden 300.000 tickets verkocht. Met wachtrijen van duizenden fans grepen velen van hen mis. Sommige mensen die wel een kaartje wisten te bemachtigen, bieden die nu aan op Marktplaats. Maar wie het drietal wil zien optreden, moet flink in de buidel tasten: tickets staan te koop voor honderden euro's.

Wie maandag wél via de reguliere weg kaartjes heeft kunnen kopen voor één van de 22 shows in Nederland en België, betaalde hooguit 65 euro voor een zitplaats en 59 euro voor een staanplaats. Op Marktplaats worden intussen twee kaarten aangeboden voor 650 euro. "Prijs voor beide kaartjes! Duur?? Dat klopt, er is vraag naar en dat heb ik gezien, want de andere twee die ik had zijn voor meer verkocht", schijft de verkoopster erbij.

Hoewel de verkoopprijs van deze tickets veruit de hoogste is, zijn de kosten van 'goedkopere' kaarten ook niet mals. Wie op zaterdag 4 oktober met twee personen naast elkaar wil zitten bij de show in Antwerpen, zou minimaal 400 euro neer moeten leggen. Om de originele K3'tjes te zien schitteren in Rotterdam Ahoy betaal je 350 euro.

Duizenden zoekenden

Ticketswap staat erom bekend kaartjes te verkopen voor een 'eerlijke prijs'. Op deze site worden maximale verkoopprijzen gehanteerd van 20% boven de originele ticketprijs. Maar om via deze weg een kaart te bemachtigen is een berg geluk nodig. Ruim 30.000 medefans zijn via daar op zoek naar een kaartje.