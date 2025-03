Originele K3-leden Karen, Kristel en Kathleen geven reünieshows

De originele zangeressen van K3, Kathleen Aerts, Karen Damen en Kristel Verbeke, keren na zestien jaar terug met reünieconcerten. In oktober staan de vrouwen in het Sportpaleis in Antwerpen, volgend jaar april staan ze in Rotterdam Ahoy.

Al langer gingen geruchten over een mogelijke gezamenlijke terugkeer van Aerts (46), Damen (50) en Verbeke (49) op het podium. De reünie valt samen met de 25e verjaardag van het populaire album Alle Kleuren uit 2000.

Het populaire zangtrio geeft shows in zowel België als Nederland. Ze treden op in Ahoy Rotterdam op donderdag 2 april en vrijdag 3 april. In België staan ze in het Sportpaleis op vrijdag 3 oktober, zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober. Bij het nieuwe concert beloven ze dat alle grote hits langs zullen komen.

Karen, Kristel en Kathleen vormden vanaf 1998 K3. In 2009 besloot Kathleen uit de groep te stappen. Zij werd vervangen door Josje Huisman. In 2015 werd K3 gevormd door de Nederlandse Klaasje Meijer en de Vlaamse Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn. Meijer vertrok in 2021 en werd vervangen door landgenoot Julia Boschman.

Hart van Nederland / ANP