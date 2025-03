Chaos bij kaartverkoop K3-reünie: fans vliegen massaal uit de wachtrij

De kaartverkoop voor de reünieconcerten van de originele K3-leden Karen, Kristel en Kathleen is maandagochtend chaotisch verlopen. Fans stonden in de digitale rij voor tickets, maar de site van Ticketpoint hield het al snel niet meer.

'Schijtziek van Ticketpoint'

Op sociale media stroomden de woedende berichten binnen. "Schijtziek word ik van ticketpoint", schrijft iemand op X. "Ticketpoint, waarom crash je steeds?", vraagt een ander zich af. Veel fans kregen de pagina niet geladen, vlogen er steeds uit of konden helemaal niet in de wachtrij komen. Extra zuur is dat sommige fans eruit werden gegooid bij het afronden van de betaling. "Ik was letterlijk aan het betalen en je gooit me eruit?", schrijft een boze fan.

Veel K3-fans kregen een foutmeldingen als ze kaarten probeerden te kopen. Beeld: Hart van Nederland

“Wat is Ticketpoint voor achterlijke website, er gebeurt NIKS”, klaagt iemand. Anderen vragen zich hardop af waarom Ticketpoint überhaupt het verkoopplatform is.

K3-reünie

De drukte is te verklaren: het gaat om de eerste gezamenlijke shows van het originele K3-trio in zestien jaar. Karen Damen (50), Kristel Verbeke (49) en Kathleen Aerts (46) kondigden aan weer samen op het podium te staan, ter ere van het 25-jarig jubileum van het album Alle Kleuren. In oktober treden ze op in het Antwerpse Sportpaleis en volgend jaar april in Rotterdam Ahoy. Wie alsnog hoopt op tickets, moet voorlopig geduld hebben.