Stormloop op K3-kaarten, superfan Sven door het dolle heen: 'Twee keer!'

"Yes, twee keer! Ik sta helemaal te shaken", was de eerste reactie van K3-superfan Sven Gerritsen toen hij probeerde kaarten te bemachtigen voor de aangekondigde reünie van zijn favoriete meidengroep. Hij gaat maar liefst twee keer naar het concert in het Sportpaleis in Antwerpen.

De 23-jarige Sven is al fan van K3 sinds dat hij 10 jaar was en hij heeft inmiddels flink wat merchandise verzameld. Van T-shirts tot jurkjes, van beddengoed tot kussentjes – hij heeft het allemaal. Zijn pronkstuk? Gesigneerde exemplaren van de beste K3-albums.

Reünie

Na een mysterieuze aftelklok op hun socialemedia-accounts kondigden de originele zangeressen van K3 – Kathleen Aerts, Karen Damen en Kristel Verbeke – om 10.00 uur ’s ochtends aan terug te keren met reünieconcerten. 16 jaar geleden stopte de groep in deze samenstelling. In oktober staan de vrouwen in het Sportpaleis in Antwerpen; volgend jaar april staan ze in Rotterdam Ahoy.

"Ik had ook heel graag naar het concert in Rotterdam gewild, maar dat lukte helaas niet", vertelt hij aan Hart van Nederland. Er zijn inmiddels 300.000 kaarten verkocht voor de aangekondigde reünieshows van K3. Voor de concerten in het Sportpaleis in Antwerpen zijn 200.000 kaarten verkocht en voor die in Rotterdam Ahoy 100.000, meldt de organisatie.