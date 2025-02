Honderden tickets voor Festival der Liebe te koop gezet na terreurdreiging IS

De angst voor een mogelijke terreuraanslag op het Festival der Liebe in Rotterdam heeft gezorgd voor een flinke stijging in het aantal doorverkochte tickets. Op doorverkoopplatform Ticketswap werden dinsdagavond nog bijna tweehonderd kaarten aangeboden, maar donderdagochtend stond de teller op bijna driehonderd. Opvallend genoeg blijft het aantal daadwerkelijk verkochte tickets vrijwel gelijk.

In de video hierboven zie je het verhaal van Ferry. Hij maakte de aanslag in Bataclan mee en wil mensen nu informeren over terrorisme.

De tickets variëren in prijs van 10 euro voor een zitplaats tot 100 euro voor een plek voor het podium.

Duitse media meldden dinsdag dat op een Duitstalige website gelinkt aan Islamitische Staat (IS) plannen voor een mogelijke aanslag op het festival zouden staan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bevestigde een dag later op de hoogte te zijn van deze dreiging. De terreurdreiging in Nederland blijft op niveau 4 van 5, wat betekent dat de kans op een aanslag als reëel wordt beschouwd.

Nog geen extra maatregelen

Ahoy en de gemeente Rotterdam zijn in overleg met de politie over de situatie, laten zij weten. Het festival, dat op 7 en 8 maart plaatsvindt in Rotterdam Ahoy, wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Jan Smit.

Janzen reageerde woensdag op de dreiging en gaf aan deze "zeer serieus" te nemen. Of de situatie invloed heeft op haar aanwezigheid bij het evenement, is nog niet bekend.

Ondanks de dreiging lijkt er vooralsnog geen sprake van extra veiligheidsmaatregelen of een mogelijke annulering. De organisatie van het festival heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de situatie.

Hart van Nederland/ANP