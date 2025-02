'IS doet oproep tot aanslag op festival in Ahoy'

Evenementenlocatie Ahoy in Rotterdam staat in contact met de politie over een oproep tot een aanslag, dat volgens Duitse media op een Duitstalige website van Islamitische Staat (IS) staat. Dat laat een woordvoerder woensdag weten. De Duitse krant Bild meldde dinsdag dat het Festival der Liebe, op 7 en 8 maart in Ahoy, een mogelijk doelwit kan zijn voor radicale moslims.

"Wij zijn op de hoogte van de berichtgeving in de media en hebben op dit moment geen verdere informatie", zegt de woordvoerder van Ahoy. "Vanzelfsprekend hebben wij contact opgenomen met de politie. Uiteraard staat veiligheid centraal voor Rotterdam Ahoy, haar bezoekers en medewerkers."

Het Festival der Liebe wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Jan Smit. Janzen neemt het bericht voor een aanslagplan "zeer serieus"en heeft contact erover met Ahoy, laat ze weten via een woordvoerder van haar mediabedrijf &C. Ook Volendam Music, het management van Smit, laat weten dat er contact is geweest met de Rotterdamse zaal over de berichten in de Duitse media.

