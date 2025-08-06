Terug

Douwe Bob sleept Yeşilgöz voor de rechter om tweet over Jodenhaat

BN'ers

Gisteren, 13:46

Link gekopieerd

Douwe Bob heeft een kort geding aangespannen tegen VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De zanger wil dat zij een tweet verwijdert waarin ze hem beschuldigt van Jodenhaat. Ook eist hij een rectificatie. Begin juli deed hij ook aangifte tegen de politica wegens smaad, laster en belediging.

Volgens zijn advocaten weigert Yeşilgöz de tweet te verwijderen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Douwe Bob zegt zich daarom genoodzaakt te voelen haar via de rechter te dwingen.

"Het is natuurlijk absurd dat de rechter hieraan te pas moet komen", zegt het management van Douwe Bob. "Dat Yeşilgöz als vooraanstaand politica zo achter haar foute tweet blijft staan is onbehoorlijk en onbegrijpelijk. Laat dit vooral niet normaal worden."

'Ongegrond en excessief'

Yeşilgöz plaatste het bewuste bericht op X nadat Douwe Bob op het laatste moment een optreden op een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam had afgezegd. Volgens de zanger was de beschuldiging van Yeşilgöz "ongegrond en excessief" en zette deze aan tot publieke afkeer. Douwe Bob had eerder gemeld dat hij naar aanleiding van het incident ernstig werd bedreigd.

De VVD-fractie was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Bekijk hier de video van het afgezegde optreden:

Douwe Bob onder vuur na afzeggen optreden Joods kindervoetbalevenement
6:07

Douwe Bob onder vuur na afzeggen optreden Joods kindervoetbalevenement

