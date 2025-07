Douwe Bob met luid applaus onthaald bij festival Gelderpop na bedreigingen

Zanger Douwe Bob kreeg zaterdagavond een warm onthaal op het festival Gelderpop in Voorthuizen. Bij zijn opkomst zwaaide hij met peacetekens richting het publiek, dat hem luid toejuichte. Het was zijn eerste keer op het podium sinds hij samen met zijn gezin naar het buitenland was vertrokken na bedreigingen.

De commotie begon vorige week, toen Douwe Bob besloot niet op te treden op een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam. Volgens de zanger waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt dat het evenement vrij zou zijn van politieke of religieuze uitingen, maar daar zou de organisatie zich niet aan hebben gehouden. Hij stapte daarom van het podium.

Die beslissing leidde tot flinke reacties, waaronder ernstige bedreigingen. Uit veiligheidsoverwegingen koos Douwe Bob ervoor om het land tijdelijk te verlaten. Nu is hij dus weer terug, en dat bleef niet onopgemerkt.

"Zullen we het vandaag alleen maar over leuke dingen hebben?", vroeg de zanger tijdens het optreden aan het publiek. "Genoeg drama jongens", vervolgde hij. "Liefde. Heel veel liefde voor iedereen. Dat is uiteindelijk wat we moeten doen toch, bij elkaar komen". Hij zei "heel erg blij" te zijn om weer op het podium te staan. "Dit had ik toch voor geen goud willen missen!"

Aanhouding

De politie heeft inmiddels iemand opgepakt voor de bedreigingen. Het gaat om een 38-jarige man uit Amsterdam. Zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd, meldt de politie.

