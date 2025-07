Karremans: 'Bedreigingen Douwe Bob verschrikkelijk voor hem en zijn gezin'

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) heeft dinsdagavond in het WNL-programma Goedenavond Nederland gezegd dat de bedreigingen aan het adres van Douwe Bob niet goed te praten zijn. De zanger maakte eerder die avond bekend dat hij Nederland tijdelijk verlaat vanwege veiligheidsredenen. Hij ontving doodsbedreigingen nadat hij besloot niet op te treden bij een Joods voetbalevenement.

"Het is ten eerste heel erg dat hij bedreigd wordt. Er is nooit een rechtvaardiging voor bedreigingen, laat dat vooropstaan. Echt verschrikkelijk voor hem en zijn gezin", zei Karremans. De minister wees tegelijk op het groeiende antisemitisme in Nederland en dat de actie van Douwe Bob ook een weerslag heeft op de Joodse gemeenschap.

Karremans' partijgenoot Dilan Yeşilgöz beschuldigde Douwe Bob van Jodenhaat, waarvoor de zanger excuses eiste. De minister wilde in de talkshow niet zeggen of hij achter Yeşilgöz' opmerking staat. Wel verwerpt hij het idee dat de bedreigingen een-op-een te koppelen zijn aan de uitspraken van de VVD-leider.

ANP