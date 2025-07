Douwe Bob met gezin weg uit Nederland op advies van politie: 'Veiligheid serieus in geding'

Douwe Bob is met zijn gezin weg uit Nederland in een politieauto en op advies van de politie. Op Instagram schrijft de zanger dat hij heeft besloten om voorlopig naar het buitenland te vertrekken om 'de veiligheid van m'n gezin en mezelf te waarborgen'.

Douwe Bob voegt eraan toe dat hij dat doet op advies van de politie. Het management van de zanger bevestigt desgevraagd dat het bericht klopt en dat hij met zijn gezin in een politieauto zit. "Zijn veiligheid is serieus in het geding. Vanmiddag 112 moeten bellen."

De politie reageert op X: 'Vanavond heeft zanger Douwe Bob bekend gemaakt Nederland te hebben verlaten naar aanleiding van recente bedreigingen. Hij zou dit hebben gedaan “op advies van de politie” en “in een politieauto”. Media stellen ons hierover vanavond meerdere vragen. De politie doet onderzoek. Om die reden zijn we terughoudend in beantwoording van vragen. Bovendien: over veiligheidsadviezen en -maatregelen doen we nooit mededelingen.'

Douwe Bob vervolgt op Instagram: 'In de media en door politici wordt nog steeds het beeld geschetst dat ik niet wilde spelen voor kinderen vanwege hun Joodse afkomst. Als ik dat over mij zou horen zou ik eerlijk gezegd ook woedend zijn. Gelukkig is dit een totale leugen.'

Zionistische posters

De zanger werd "met de dood bedreigd" nadat hij zondag had geweigerd op te treden bij het Joods voetbalevenement Jom Ha op het terrein van AFC in Amsterdam. Kinderen stonden klaar voor het podium toen de zanger tegen ze zei dat hij niet meer wilde optreden.

In Nieuws van de Dag werd Douwe Bobs beslissing om weg te lopen bij het Joodse voetbaltoernooi besproken:

Douwe Bob werd bij het voetbalevenement naar eigen zeggen "geconfronteerd met zionistische posters en pamfletten". Hij zei het "schandalig" te vinden dat een kinderfeestje "wordt gehijackt door politieke organisaties" en besloot het evenement daarom te verlaten.

Het zou gaan om een poster voor een Joods-zionistische jongerenbeweging. Verschillende critici op Douwe Bobs besluit zeiden dat de zanger mogelijk niet weet wat 'zionistisch is' en daarom denkt dat uitingen of verenigingen met het woord 'zionistisch' erin per definitie slecht of politiek zijn, terwijl de term dat niet per se is.

Een woordvoerder van de organisatie liet later weten die keuze "ontzettend jammer" te vinden. Volgens hem was er sprake van een misverstand.

