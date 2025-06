Douwe Bob loopt weg bij optreden Joods evenement: 'Kan het niet aan mezelf verkopen'

Zanger Douwe Bob haalt flink wat woede op zijn hals na zijn verschijning op het Joodse voetbalevenement Jom Ha Voetbal in Amstelveen. De zanger zou tijdens het evenement optreden, maar besloot op het laatste moment af te zeggen vanwege "een poster met zionisme". Op sociale media wordt er wisselend gereageerd op de uitingen van de zanger. Hij wordt uitgemaakt voor "Amsterdamse antisemiet", maar krijgt ook "hulde" en "terechte beslissing" mee.

Vorig jaar oktober maakte het kabinet bekend 4,5 miljoen euro vrij te maken voor een intensieve aanpak van antisemitisme. Dat zie je in de video bovenaan.

Douwe Bob werd door een van de aanwezigen gefilmd toen hij aangaf niet te zullen optreden. "We hebben uitingen gezien op posters waardoor we hebben besloten het niet te gaan doen", begon de zanger zijn betoog. "Ik houd van de Joodse gemeenschap. Ik ben tegen zionisme en dat is wat daar wordt verkocht. Daardoor kan ik hier nu niet spelen", waarna Douwe Bob het podium verliet.

Op sociale media wordt er veel gereageerd op de keuze van de zanger. Zo noemt iemand het "walgelijk gedrag" en tijd om "zulke artiesten volledig te boycotten". Een ander vindt het vooral "zielig voor de kinderen". Ook zijn er mensen die de keuze van Douwe Bob juist respecteren. "Wat prachtig dat jij de kinderen leert om dichtbij jezelf te blijven en niet over je eigen grenzen te gaan", reageert iemand op de Facebook-pagina van de zanger.

De organisatie laat in een statement weten het "ontzettend jammer" te vinden dat het optreden niet door is gegaan. "In tijden waarin saamhorigheid en verbinding belangrijker zijn dan ooit, geloven wij dat sport en muziek juist kunnen samenbrengen", aldus de organisatie. Het team bedankt "alle bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en teams voor hun enthousiasme en energie".

Wat precies op de poster(s) zou hebben gestaan is niet duidelijk. Volgens de Telegraaf hingen ze bij een informatiestand van een externe organisatie.

'Geduwd, uitgescholden en vertrokken'

Douwe Bob heeft ook zelf gereageerd op de beslissing om niet meer op te treden op het evenement. Hij geeft aan dat hij in eerste instantie besloot om op te treden om "te verbinden", maar kon het uiteindelijk naar "aan zichzelf verkopen" omdat de zanger het "schandalig vindt dat een kinderfeestje wordt gehijackt door politieke organisaties".

"Ik heb op het podium m'n verhaal gedaan. Wij zijn daarna geduwd, uitgescholden en dus snel vertrokken", aldus de zanger in een bericht op Facebook. "Ik baal als een stekker voor de kids! Die zijn hier de dupe van." Douwe Bob laat weten de organisatie van het evenement niets te verwijten. "Dit is mijn keuze en daar sta ik achter."