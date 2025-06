Douwe Bob met de dood bedreigd na plots vertrek bij Joods evenement

Douwe Bob is "met de dood bedreigd" nadat hij zondag had geweigerd op te treden bij het Joods kindervoetbalevenement Jom Ha op het terrein van AFC in Amsterdam. Dat vertelde de 32-jarige zanger zondagavond aan tafel bij de RTL-talkshow Renze.

Douwe Bob werd in de middag naar eigen zeggen "geconfronteerd met zionistische posters en pamfletten" bij het evenement. Hij zei het "schandalig" te vinden dat een kinderfeestje "wordt gehijackt door politieke organisaties" en besloot het evenement daarom te verlaten. Een woordvoerder van de organisatie liet later weten die keuze "ontzettend jammer" te vinden. Volgens hem was er sprake van een misverstand.

De artiest stelde in Renze dat met de organisatie "vooraf duidelijk was afgesproken" dat er "geen religieuze of politieke statements" gemaakt zouden worden op het evenement. "Ik loop vervolgens af omdat zij zich niet aan de afspraak houden. En nu zit ik hier, om iedereen ervan te overtuigen dat ik geen antisemiet ben", aldus Douwe Bob.

'Het zal het nieuws niet eens halen'

Douwe Bob haalde een X-bericht aan van VVD-leider Dilan Yeşilgöz, waarin zij over het incident zegt: "Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht." Daarover zei de zanger: "Ik word nu met de dood bedreigd en dat komt door dat soort dingen." Volgens de zanger heeft Yeşilgöz een filmpje van het incident niet goed bekeken. Hij vindt het pijnlijk om antisemiet genoemd te worden, mede omdat hij in 2024 nog optrad bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.

De kinderen die het optreden van Douwe Bob hebben gemist, wil hij graag tegemoetkomen. "Ik nodig de kids bij dezen ook van harte uit om bij mij thuis te komen en dan ga ik zingen voor iedereen. Daar gaat het niet om. Het gaat puur om het feit dat je een afspraak maakt dat dat daar niet is", zei Douwe Bob, doelend op de "zionistische posters en pamfletten". "En dat is er dan wel." Over zijn keuze om weg te lopen bij het evenement, benadrukte hij: "Ik heb m'n hart gevolgd en ik sta erachter."

ANP