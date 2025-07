Man (38) uit Amsterdam aangehouden voor bedreigen Douwe Bob

De politie heeft een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden die verdacht wordt van het bedreigen van Douwe Bob. De zanger liet dinsdag weten met zijn gezin weg uit Nederland te zijn vertrokken om "de veiligheid van zijn gezin en zichzelf te waarborgen". De zanger werd "met de dood bedreigd" nadat hij zondag had geweigerd op te treden bij het Joods voetbalevenement Jom Ha op het terrein van AFC in Amsterdam.

De politie is naar aanleiding van de dreiging een onderzoek gestart. Daarbij is contact geweest met Douwe Bob en heeft de zanger volgens de politie zelf besloten om tijdelijk elders te verblijven en is hij met eigen vervoer vertrokken. Eerder gaf de zanger aan te zijn vertrokken "op advies van de politie".

Het management van de zanger laat weten niet te willen reageren op het nieuws.

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) heeft dinsdagavond gezegd dat de bedreigingen aan het adres van Douwe Bob niet goed te praten zijn, zo is te zien in onderstaande video:

1:19 Karremans: 'Bedreigingen Douwe Bob verschrikkelijk voor hem en gezin'

Douwe Bob vond dat een eerder gemaakte afspraak met de organisatie van het voetbalevenement over het weglaten van "religieuze of politieke statements" was geschonden. Daarop besloot hij toch niet op te treden en verliet hij het terrein. VVD-leider Dilan Yeşilgöz sprak op X van Jodenhaat en verwees naar de Tweede Wereldoorlog. De zanger eiste excuses. Yeşilgöz zei dinsdag dat ze die niet gaat maken.

Amsterdam Defence Force

Het onderzoek naar de dreiging leidde naar een 38-jarige man uit Amsterdam. Hij is woensdag 2 juli aangehouden. Het zou gaan om Bob T., de voorman van de Amsterdam Defence Force (ADF), zo blijkt uit onderzoek van het AD. De politie kan alleen bevestigen dat een 38-jarige man uit Amsterdam is aangehouden.

ADF is een conservatieve graffitigroep die vlak voor de coronacrisis is opgericht om zogenaamd 'de Amsterdamse cultuur te beschermen' tegen expats en buitenstaanders. Bob T. is de oprichter en zou achter de bedreigingen richting Douwe Bob en zijn gezin zitten. In een privéchat met Douwe Bob zou hij geschreven hebben dat hij en anderen 'zijn stad op slot zetten', met daarbij een foto van hun locatie ergens in Abcoude, de plaats waar Douwe Bob met zijn gezin woont.