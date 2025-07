Voetbalclub Jom Ha beschuldigt Douwe Bob van verdraaien appje

Voetbalclub Jom Ha beschuldigt zanger Douwe Bob van het verdraaien van een WhatsApp-bericht. Volgens de zanger waren voorafgaand aan het optreden afspraken gemaakt over het uitblijven van "religieuze of politieke statements" op het voetbalevenement. Die afspraak ondersteunde hij met een appje waarin de organisatie het heeft over "geen politiek geen religie".

De voetbalclub stelt echter dat politieke of religieuze statements voorafgaand aan het optreden "op geen enkel moment onderwerp van gesprek" zijn geweest. Volgens Jom Ha is het appje pas verstuurd nadat het optreden was afgezegd. De club probeerde de zanger nog te overtuigen toch te spelen.

Na de rel kreeg de zanger steun en kritiek op zijn keuze om het optreden niet door te laten gaan. In de onderstaande video is dat te zien:

1:19 Karremans: 'Bedreigingen Douwe Bob verschrikkelijk voor hem en gezin'

Gevlucht

Douwe Bob gaf aan vorig weekend op het terrein van het voetbalevenement, tegen de afspraken in, te zijn geconfronteerd met "een zionistische poster en pamfletten". Daarop besloot hij niet op te treden. Om die beslissing werd de zanger bedreigd en moest hij het land uitvluchten met zijn gezin.

Wel stond de zanger afgelopen zaterdag nog op het podium op Gelderpop. Hij werd met luid applaus onthaald. "Zullen we het vandaag alleen maar over leuke dingen hebben?", vroeg de zanger toen tijdens het optreden aan het publiek. "Genoeg drama jongens", vervolgde hij. "Liefde. Heel veel liefde voor iedereen. Dat is uiteindelijk wat we moeten doen toch, bij elkaar komen". Hij zei "heel erg blij" te zijn om weer op het podium te staan. "Dit had ik toch voor geen goud willen missen!"

Excuses

De organisatie laat weten dat ze verder geen media te woord zullen staan. Wel benadrukken ze dat het Douwe Bob en zijn management vrij staat om alsnog te reageren of excuses aan te bieden.

Hart van Nederland / ANP