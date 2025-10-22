Terug

Code oranje in kustregio’s: storm Benjamin dreigt met windstoten tot 120 km/u

Extreem weer

Vandaag, 14:05 - Update: 4 uur geleden

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag krijgen we te maken met storm Benjamin. Het KNMI heeft inmiddels code oranje afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden, waar zeer zware windstoten tot wel 120 kilometer per uur kunnen voorkomen. Omdat de bomen nog vol in het blad zitten, is er kans op omvallende takken, schade aan gebouwen en gevaarlijke situaties op de weg.

In de loop van donderdagavond zal de wind eerst in Zeeland fors toenemen. Daar wordt aan het begin van de avond een westerstorm (windkracht 9) verwacht. Vlak aan zee kunnen de windstoten oplopen tot zo’n 110 kilometer per uur. Daarna trekt het stormveld verder noordoostwaarts richting de Hollandse kust.

Tot 120 km/uur

"Langs de Zuid-Hollandse, Noord-Hollandse en Waddenkust kunnen lokaal zelfs windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen," voorspelt meteoroloog Robert de Vries. In de tweede helft van de nacht neemt de wind geleidelijk af, al blijft het ook dan nog stevig waaien.

De storm kreeg de naam Benjamin, "terwijl eigenlijk Bram aan de beurt was op de lijst," legt De Vries verder uit. "Het KNMI stelt samen met Groot-Brittannië en Ierland een lijst met stormnamen op, maar omdat de Franse weerdienst dezelfde storm al Benjamin heeft genoemd, nemen wij die naam over."

Vijfde storm van dit jaar

Als donderdagavond op een KNMI-station een uur lang gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten, is Benjamin de vijfde storm van 2025. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 4 oktober, toen met storm Amy.

