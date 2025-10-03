Storm Amy trekt over Nederland: windstoten tot 100 km/u, dit kun je verwachten

Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven vanwege storm Amy. Grote delen van Nederland krijgen te maken met zware windstoten. De waarschuwing geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland, maar ook voor het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden.

De tijden waarop de waarschuwing ingaat, verschillen per regio. Zo laat geldt code geel in de verschillende regio's:

Code geel Friesland: zaterdagochtend 10.00 uur tot zaterdagavond 21.00 uur

IJsselmeergebied: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 6.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

Noord-Brabant: zaterdagochtend 07.00 uur tot 09.00 uur

Noord-Holland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

Waddenzee: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot zondagmiddag 13.00 uur

Waddeneilanden: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot zondagmiddag 13.00 uur

Zeeland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

Zuid-Holland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur In de andere provincies geldt code groen. Bron: KNMI 3 oktober 16.18 uur

Zijn weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? Hart van Nederland zocht het uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Kans op schade

Tijdens storm Amy worden windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht. Langs de kust kan dat oplopen tot wel 100 kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt dat dit kan leiden tot schade aan huizen en gebouwen, bijvoorbeeld aan daken. Meerdere evenementen zijn door de storm afgelast.

Ook verkeer en luchtvaart ondervinden hinder. Door de harde wind kunnen takken afbreken en kan het gevaarlijk zijn op de weg. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft al besloten om zaterdag zeventig vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Het gaat vooral om vluchten richting het westen, zoals naar het Verenigd Koninkrijk. Passagiers worden waar mogelijk omgeboekt naar een latere vlucht.