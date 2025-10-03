Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Storm Amy trekt over Nederland: windstoten tot 100 km/u, dit kun je verwachten

Storm Amy trekt over Nederland: windstoten tot 100 km/u, dit kun je verwachten

Extreem weer

Vandaag, 22:08

Link gekopieerd

Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven vanwege storm Amy. Grote delen van Nederland krijgen te maken met zware windstoten. De waarschuwing geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland, maar ook voor het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden.

De tijden waarop de waarschuwing ingaat, verschillen per regio. Zo laat geldt code geel in de verschillende regio's:

Code geel

  • Friesland: zaterdagochtend 10.00 uur tot zaterdagavond 21.00 uur

  • IJsselmeergebied: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 6.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

  • Noord-Brabant: zaterdagochtend 07.00 uur tot 09.00 uur

  • Noord-Holland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

  • Waddenzee: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot zondagmiddag 13.00 uur

  • Waddeneilanden: vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot zondagmiddag 13.00 uur

  • Zeeland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

  • Zuid-Holland: zaterdagochtend 06.00 uur tot 08.00 uur en zaterdagochtend 10.00 uur tot 21.00 uur

In de andere provincies geldt code groen.

Bron: KNMI 3 oktober 16.18 uur

Zijn weerwaarschuwingen niet een beetje overdreven? Hart van Nederland zocht het uit:

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Kans op schade

Tijdens storm Amy worden windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht. Langs de kust kan dat oplopen tot wel 100 kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt dat dit kan leiden tot schade aan huizen en gebouwen, bijvoorbeeld aan daken. Meerdere evenementen zijn door de storm afgelast.

Ook verkeer en luchtvaart ondervinden hinder. Door de harde wind kunnen takken afbreken en kan het gevaarlijk zijn op de weg. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft al besloten om zaterdag zeventig vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Het gaat vooral om vluchten richting het westen, zoals naar het Verenigd Koninkrijk. Passagiers worden waar mogelijk omgeboekt naar een latere vlucht.

Lees ook

Evenementen afgelast en tientallen vluchten geschrapt om storm Amy
Evenementen afgelast en tientallen vluchten geschrapt om storm Amy

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.