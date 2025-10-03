Evenementen afgelast en tientallen vluchten geschrapt om storm Amy

Nederland krijgt dit weekend te maken met storm Amy, die is ontstaan uit de restanten van orkaan Humberto. Humberto haalde boven de Atlantische Oceaan eerder nog windsnelheden tot 180 kilometer per uur. Bij ons levert de storm stevige wind en veel regen op. Evenementen zijn daarom afgelast en vluchten zijn geschrapt.

KLM heeft voor zaterdag zeventig vluchten van en naar Schiphol geschrapt, bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving van NH Nieuws. Het gaat vooral om bestemmingen richting het westen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Passagiers worden omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht. Of zondag ook nog vluchten worden geannuleerd, is nog niet duidelijk.

Zijn die weercodes niet een beetje overdreven? Hart van Nederland zocht het uit:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Code geel

Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven in grote delen van het land. De waarschuwing geldt in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden. In de kustgebieden worden zware windstoten verwacht van 90 tot 100 kilometer per uur. Landinwaarts kan de wind ook stevig uithalen, tot zo'n 80 kilometer per uur.

Door het onstuimige weer zijn meerdere evenementen afgelast. In Gouda gaat de grote 112-dag van politie, brandweer en ambulance niet door. Ook een fietstocht in Nunspeet, fitnessevenement Feel Alife in Culemborg, het festival ROETZ in Nieuwerkerk aan den IJssel en motorcrosswedstrijden in Utrecht zijn geannuleerd. In Eibergen (Gelderland) is een Lichtjesavond afgelast en in het Utrechtse Vianen is een streep gezet door de streekmarkt 'Week van ons eten'.

Volgende week

Zondag neemt de wind iets af, maar blijft het wisselvallig. Pas vanaf volgende week keert de rust terug. Bij ons loopt de luchtdruk weer op en gaat de wijzer op een ouderwetse barometer van ‘storm’ weer langzaam richting ‘bestendig’, vertelt meteoroloog Dennis Wilt.

Maandag is nog een overgangsdag. Er trekken wolkenvelden en regenbuien over het land, maar gaandeweg neemt de wind in kracht af. Vanaf dinsdag krijgen we steeds meer te maken met hogedrukgebieden, waardoor het weer rustiger en aangenamer wordt.

In de tweede helft van de week breekt de zon vaker door. Helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet, maar met geregeld zon, steeds minder wind en temperaturen die oplopen naar 18 graden is het een stuk aangenamer gunstiger voor evenementen dan dit weekend.