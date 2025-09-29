Terug

Ex-orkaan Humberto op weg naar Europa: brengt hij wisselvalligheid of nazomer?

Vandaag, 08:16

De komende dagen blijft het weer in Nederland vrij rustig. Nachten zijn fris, ochtenden vaak mistig, maar ’s middags kan de zon geregeld doorbreken en voelt het aangenaam. Toch is dat rustige plaatje mogelijk van korte duur.

Op de Atlantische Oceaan is momenteel orkaan Humberto actief, vlak bij de Bermuda-eilanden. De storm verliest de komende dagen aan kracht, maar zet koers richting Europa. Tegen het einde van deze week bereikt de ex-orkaan onze omgeving. Voor Nederland betekent dit vanaf vrijdag meer kans op regen en een stevige zuidelijke wind.

Koers nog onzeker

Volgens weerbureau Weeronline is de exacte baan van Humberto bepalend voor het weer bij ons. De huidige berekeningen laten zien dat de storm richting de Britse eilanden gaat en via Schotland naar Scandinavië trekt. Dat zorgt bij ons sowieso voor meer wind en wisselvallig weer.

Kans op warmer weer

Toch is er ook een andere kant: door de zuidelijke stroming kan er warmere lucht richting Nederland komen. Dat zou betekenen dat we naast regen en wind ook nog een vleugje nazomer te pakken krijgen. Welke kant het precies opgaat, blijft de komende dagen spannend.

