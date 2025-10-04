Het is echt zo: je kat 'praat' tegen je, en dit proberen ze je te vertellen

Heb jij zo'n leuke (of soms héél vervelende) kat of poes thuis rondlopen, en heb je weleens het idee dat je er complete gesprekken mee kunt voeren? Dat is officieel geen gekke gedachte meer, want katten hebben namelijk een taal ontwikkeld die speciaal gericht is op mensen. Wat een beestachtig leuk nieuws op Werelddierendag!

Een echt kattenmens, zo noemt hij zichzelf graag. Onderzoeker Maarten Reesink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar de taal van katten en kwam tot deze verrassende conclusie. "Wat katten zo leuk maakt? Ik vind katten de meest fantastische dieren die er zijn. Het zijn bovenal beauty’s, ze zijn heel elegant. Maar het leukste vind ik hun eigenwijsheid en ondoorgrondelijkheid," zegt Reesink vrolijk.

'Linksaf en dan mijn eten, graag'

Dankzij nieuwe technologieën kon Reesink zijn bevindingen presenteren in zijn boek Planeet Poes – de gedeelde wereld van kat en mens, dat hij speciaal op dierendag uitbrengt. "Door computers en AI kunnen we steeds beter onderzoeken wat er omgaat in het hoofd van dieren. Zo hebben ze een speciale taal ontwikkeld, specifiek gericht op mensen. Naar ons miauwen ze, wat volwassen katten zelden tegen elkaar doen."

Reesink wijst ook op een andere Nederlandse studie waaruit blijkt dat katten nóg slimmer communiceren dan we dachten. "Er is ontdekt dat ze hun oren gebruiken als richtingaanwijzers. Gaan ze ons voor naar de keuken, dan wijst hun oor al naar het kastje waarin het voer staat."

Extra lekkers

Iemand die elke dag volop miauw-reacties krijgt, is Arianne de Jong. Ze woont samen met maar liefst 31 katten. De Brabantse vangt ze op, niet als een officiële opvang, maar als een warm tehuis. "Ik neem katten in huis en neem alle zorg op mij, zonder dat het als een opvang moet worden gezien. Alle katten wonen bij mij en worden nooit uit huis geplaatst." Ze vangt alleen katten op die vanwege een handicap speciale zorg nodig hebben.

De Jong herkent de uitkomsten van de studie. "Ik hoor ook gelijk aan de miauw welke kat het is. En ze hebben verschillende soorten miauwen: vragen om eten, angstig of zelfs een beetje denigrerend," vertelt ze. En die vraag om eten? Daar krijgen ze op dierendag natuurlijk een duidelijk antwoord op: "Dan verwennen we ze met wat extra lekkers!"