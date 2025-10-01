Terug

Bijzondere verhuizing voor apen Bongo en Klaus, ze gaan emigreren!

Bijzondere verhuizing voor apen Bongo en Klaus, ze gaan emigreren!

Dieren

Vandaag, 16:40

Bijzonder verhuisnieuws! Na jaren bij Stichting AAP te hebben gewoond, hebben chimpansees Bongo en Klaus een nieuwe, vaste plek in Frankrijk.

De apen woonden sinds 2016 bij de stichting in Almere. Daarvoor leefden ze op Tenerife, waar ze dagelijks met toeristen op de foto moesten. Bij Stichting AAP werden ze verzorgd en konden ze tot rust komen.

Nieuwe start

Nu wacht hen een nieuw hoofdstuk in het Franse dierenpark Vallée des Singes. Daar krijgen Bongo en Klaus niet alleen een mooi verblijf, maar maken ze ook deel uit van een groep vrouwtjeschimpansees. De hoop is dat ze bijdragen aan het behoud van hun bedreigde soort.

Het is erg bijzonder dat chimpansees herplaatst worden. Het is lastig om een geschikte plek te vinden. In 2019 was de laatste keer dat de stichting een groep chimpansees succesvol kon herplaatsen.

