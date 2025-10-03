Geboortenieuws! Burgers' Zoo verwelkomt babygiraffe

Blijdschap in Burgers’ Zoo, in de Arnhemse dierentuin is een giraffejong geboren! Of het een mannetje of een vrouwtje is, moet nog blijken. De komende weken verblijft het jong samen met zijn moeder in een aparte ren naast de grote savanne. Wanneer de jonge giraffe te bewonderen is voor bezoekers, hangt af van de komende dagen.

Moeder en kind worden daar nauwlettend in de gaten gehouden. Pas als het kalf sterk genoeg is en goed kan meelopen, mag het de savanne op om kennis te maken met de andere dieren. Daar lopen onder meer zebra’s, antilopen en neushoorns. Vooral de zebra’s staan bekend als nieuwsgierig en zijn soms wat opdringerig naar nieuwkomers.

Bedreigde diersoort

De moeder heeft al zeven keer eerder succesvol een jong grootgebracht. Ze kwam zelf in 2001 in Emmen ter wereld en verhuisde drie jaar later naar Arnhem. Burgers’ Zoo werkt mee aan een Europees fokprogramma om de populatie giraffen gezond te houden.

Sinds de zomer van 2025 zien wetenschappers niet meer alle giraffen als één soort, maar als vier aparte soorten. In Burgers’ Zoo leven Noordelijke giraffen. In het wild zijn er nog maar ongeveer honderdduizend giraffen over. Doordat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen meerdere soorten, blijkt dat sommige giraffen nog zeldzamer en dus extra bedreigd zijn.