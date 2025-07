Bijzonder: bezoekers zien live hoe capibara-vierling ter wereld komt

♫ Ca-pi-ba-ra, capibara, capibara, capibaraaaa ♬ — ja, nu zit dat liedje waarschijnlijk ook in jouw hoofd. En terecht, want in Burgers’ Zoo in Arnhem zijn er vier van deze bijzondere dieren bijgekomen. De pasgeboren capibara’s maken het goed en waren direct na hun geboorte te zien voor bezoekers in hun verblijf in de Bush. Wie erbij was, kon de geboorte met eigen ogen meemaken.

De capibara is het grootste knaagdier ter wereld. Volwassen dieren kunnen tot 130 centimeter lang worden en meer dan 60 kilo wegen. Hun brede snuit, gespleten lip en flinke knaagtanden maken ze tot opvallende verschijningen in de dierentuin.

Van nature leven capibara’s in grote groepen in waterrijke gebieden van Zuid-Amerika. Ook in Arnhem leven ze in groepsverband. De eerste dagen na de geboorte zijn de jongen extra kwetsbaar, maar volgens Burgers’ Zoo is de bevalling soepel verlopen.

Snel afhankelijk

Opvallend is dat capibara-jongen al enkele uren na de geboorte kunnen lopen, rennen én zwemmen. Binnen een week beginnen ze zelfs al met grazen. Tot ze zelfstandig zijn, verblijven ze in een soort crèche, waarbij meerdere vrouwtjes de zorg delen.

Een van de pasgeboren capybara's. Beeld: Burgers' Zoo

Lekker hapje

Opmerkelijk gedrag na de bevalling is het opeten van de placenta door de moeder. Dat zou helpen om roofdieren weg te houden en het nest schoon te houden. De capybara staat ook bekend om hun goede communicatie: bij gevaar waarschuwen ze elkaar met geblaf en vluchten ze razendsnel het water in.

De vier jongen zijn vanaf maandag te bewonderen in de tropische hal van Burgers’ Zoo.