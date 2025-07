ZIEN: Zo trotseren de dieren in Burgers' Zoo de hitte

Het is dinsdag een snikhete dag. Lokaal kan het in het zuidoosten zelfs 38 graden worden. In sommige delen van Nederland geldt daarom code oranje. Dit bekent dus dat we goed voorbereid moeten zijn op de warmte. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren.

Daarom wordt er in de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo voor extra verkoeling gezorgd. "Het belooft vandaag een warme dag te worden. Dus we zijn al in alle vroegte druk in de weer met de dierenverzorgers. We gaan bij de giraffen bevroren rozenblaadjes aanbieden. Dat vinden ze erg lekker en dat is erg goed qua samenstelling voor de dieren", dit vertelt Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo aan Hart van Nederland.

En ook voor de andere dieren hebben ze iets verfrissends geregeld: "De leeuwen gaan we bevroren vlees voeren. Voor de olifanten hebben we een vijver in het verblijf en die kunnen we af en toe lekker natspuiten als ze verkoeling zoeken. Voor onze neushoorns hebben we een speciale leempoel gemaakt. Die grote dikhuiden gaan daar lekker in modder liggen rollen. Dat vinden ze heerlijk."

Verwennerij

"Veel dieren hebben oorspronkelijk een tropische aard. Ze kunnen dus best wel wat hebben. Ook zijn de verblijven zo ingericht dat je schaduw hebt en als het nodig is drinkpartijen. Het is een aangename verkoeling tussendoor. Het is ook een stukje gedragsverrijking. Je prikkelt de dieren door het voedsel wat anders aan te bieden. Het is net als bij mensen. Wij genieten ook van een lekker ijsje als het wat warmer is", legt woordvoerder Bas uit.

Genieten is een menselijke begrip. Het is volgens Bas lastig in te schatten of een dier ervan geniet: "Maar als we bij de beren nevel in het verblijf spuiten zijn ze daar actief mee bezig. We zien dus vanuit het menselijk oog dat ze plezier hebben. De dieren genieten echt wel van de verkoelende maatregelen die ze dan extra krijgen."