Getuigen gezocht! Twee onverzorgde honden gedumpt in Rotterdams park

Twee honden zijn maandag in onverzorgde toestand gevonden in het Rotterdamse Zuiderpark. Het vermoeden is dat ze zijn gedumpt. De twee beestjes zijn inmiddels opvangen. Dit meldt Dierenpolitie Rotterdam op Instagram. Het gaat om twee kleine hondjes met een krulvacht. Het ene dier is lichtbruin en de ander is donkergrijs.

"De Dierenpolitie Eenheid Rotterdam is op zoek naar getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien in of rond het Zuiderpark", vertelt Dierenpolitie Rotterdam op social media. Heb jij iets gezien of weet je wie de honden zijn? Neem dan contact op met Dierenpolitie Rotterdam via social media of bel naar 09008844 of 144. Ook kan je anoniem een melding doen via meldmisdaadanoniem.nl.