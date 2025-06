Politie achtervolgt losgebroken alpaca’s Maastricht: ‘Verdachten aten onkruid’

Een bijzondere achtervolging voor de politie in Maastricht. Zondagochtend ontsnapten zo'n twintig alpaca's uit een weiland en dwaalden door de wijk Hazendans.

Na ongeveer anderhalf uur werden de dieren gevangen en naar een verzamelplek gebracht, schrijft de politie op Facebook. "Op de nieuwe verzamelplek stond nog wat onkruid. Hier en daar hebben de alpaca’s dit zonder toestemming opgegeten en zijn ze hierdoor aangemerkt als verdachte", grapt de politie.

Vorige maand had de politie ook haar handen vol aan een ontsnapte wallaby in Erp. De kangoeroe-achtige hield agenten uren bezig (zie bovenstaande video).

Het hekwerk van het weiland van de alpaca's was door een vernieling beschadigd. Hierdoor konden de dieren op avontuur in de wijk. Inmiddels zijn alle alpaca's weer terug in hun vertrouwde wei.