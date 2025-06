Goed nieuws voor herder Mieke: al haar schapen weer terecht

Goed nieuws voor herder Mieke Boode. Al haar ontsnapte schapen zijn weer terecht. De dieren zijn gevonden bij een kudde lammetjes in Duitsland. De opluchting bij Mieke is groot. Na het avontuur over de grens, keren de schapen weer terug in het vertrouwde Overijsselse natuurgebied Springendal.

Van haar veertig schapen waren er 39 sinds zaterdagochtend spoorloos verdwenen. Mieke maakte zich grote zorgen en er werd massaal uitgekeken naar de dieren. Er werd zelfs een drone met warmtecamera ingezet.

De schapen zijn het levenswerk van Mieke. "Het is 25 jaar aan fokwerk", vertelde ze na de mysterieuze verdwijning aan Hart van Nederland. "Ik ben nu 25 jaar schapenhouder, al 25 jaar met de schapen bezig. Dit jaar had eigenlijk een feestje moeten zijn." Nu haar kudde weer compleet is, kan haar jubileum toch feestelijk gevierd worden.