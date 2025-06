Hond Shadow vermist na ongeluk op A1: 'Haar niet benaderen, roepen of volgen'

Voor de baasjes van de 11-jarige hond Shadow is het een onzekere tijd. Begin deze maand vluchtte het dier na een ongeval op de A1 in de buurt van Barneveld. Sindsdien is de labrador spoorloos verdwenen. Stichting Honden Zoekgroep vraagt mensen uit te kijken naar de hond, maar Shadow niet te benaderen, roepen of te volgen. "Bel ons direct op."

Ook raken regelmatig personen vermist. In de video hierboven leggen we uit wat je moet doen als iemand spoorloos verdwenen is.

Het begon allemaal op donderdag 5 juni. Op de A1 op de afrit richting Barneveld kwamen Nadine, Jorge en twee honden, waaronder Shadow, in een ongeluk terecht. De labrador vluchtte door de kapot geklapte achterruit uit het voertuig. Op dat moment had de hond een tuig (oranje/bruin) om met een lijn eraan en een halsband.

Al dagen zoeken allerlei vrijwilligers Shadow met onder meer warmtebeeldcamera`s, speurhonden en drones. Ook liggen er diverse voerplekken met live camera' s in het gebied.

Niet benaderen, roepen of volgen

"De eerste dagen na het dramatische ongeval bleef Shadow in de omgeving van Barneveld. Echter hebben we nu een vermoedelijke melding gehad van omgeving Maarn. Deze melding klinkt zodanig aannemelijk dat we vanaf nu inzetten op een zeer groot gebied", vertelt Sylvia de Rade, bestuurslid Stichting Honden Zoekgroep.

Shadow zal zich vermoedelijk schuilhouden in greppels. Ook kan ze misschien in open weilanden worden gespot, maar ze weet goed hoe ze zich moet verstoppen. "Zodra ze dreiging voelt, zet ze het op rennen. We benadrukken dan ook met klem om haar niet te benaderen, roepen of te volgen maar haar volledig te negeren en ons direct te bellen", vertelt Sylvia..