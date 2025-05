Vermiste slaapwandelaar in onderbroek blijkt dichterbij te zijn dan gedacht

Een opmerkelijke zoektocht in Den Haag in de vroege uurtjes: afgelopen weekend rukte de politie met meerdere eenheden uit na een melding over een mogelijk slaapwandelende man in zijn onderbroek. De meldster vreesde dat haar vriend middenin de nacht de straat op was gelopen, terwijl hij sliep.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist is? Dat leggen we uit in de video bovenaan dit artikel.

Samen met haar vriendin zocht ze in de buurt naar de vermiste man, terwijl agenten de omgeving afzochten. De zoektocht bleef lange tijd zonder resultaat, vertelt de politie op Facebook.

In slaap gevallen

Uiteindelijk besloten de agenten samen met de meldster nogmaals de woning te doorzoeken, en met succes. "O, hij ligt in deze kamer te slapen", klonk het al snel. De man bleek na een toiletbezoek vroeg in de ochtend simpelweg in een andere kamer in slaap te zijn gevallen.

De politie grijpt de situatie aan om mensen erop te wijzen bij vermissing altijd eerst grondig in huis te zoeken. "We maken het vaker mee dat iemand die als vermist wordt opgegeven, gewoon ergens in de woning ligt te slapen", aldus de politie. “En als je toch niets of niemand kunt vinden, kun je ons natuurlijk altijd bellen.”