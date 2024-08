'Slaapwandelaarster valt van metershoog uit raam in Berlicum en raakt zwaargewond'

In Berlicum (Noord-Brabant) is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw zwaargewond geraakt nadat zij uit een raam viel. Volgens Brabants Dagblad gaat het om een 61-jarige vrouw, die op dat moment aan het slaapwandelen was.

De krant meldt dat het raam openstond en dat de vrouw 4 tot 5 meter naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter, haastten zich naar de Koesteeg.

Meerdere botbreuken

De vrouw liep meerdere botbreuken op door de val, aldus Brabants Dagblad. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is onbekend. De buurtbewoners zijn geschrokken van het incident.