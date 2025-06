Zoekactie naar bevallende vrouw in Rockanje gestaakt, zocht hulp via laptop

De intensieve zoekactie naar de 23-jarige vrouw die aan het bevallen was in het duingebied in Rockanje heeft tot nu toe niets opgeleverd. Dat meldt de politie zaterdagavond. De zoektocht in het natuurgebied Voornes Duin is kort na 22.00 uur gestopt.

De politie kreeg rond 17.00 uur een melding van een instantie. Zij hadden via de laptop contact met de vrouw, die hulp nodig had omdat ze aan het bevallen was. Om welke instantie het gaat, wil de politiewoordvoerder vanwege privacyoverwegingen niet zeggen tegen Hart van Nederland.

Nadat de politie de melding binnenkreeg van de instantie, werd een grote zoekactie op touw gezet. Ze had "dringend medische hulp nodig", meldde de politie. Onder meer met speurhonden, dronesteams, paarden en een helikopter werd gezocht.

Gestopt

Voor nu is de zoekactie gestopt. Of er zondag verder gezocht gaat worden, is nog niet duidelijk. Het zou namelijk ook om een valse melding kunnen gaan, aldus een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.