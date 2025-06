Politie dringend op zoek naar vrouw (23) die aan het bevallen is in bos Rockanje

De politie is sinds zaterdagmiddag op zoek naar een vrouw die aan het bevallen is in het bos in Rockanje. De 23-jarige vrouw heeft volgens de politie "dringend medische hulp nodig".

Hulpdiensten zijn met speurhonden al sinds 17.00 uur op zoek naar de vrouw. Ze zou zich bevinden in het bos in Rockanje in de omgeving van de duinen.

Naast politie en brandweer, zijn ook ambulances en een traumahelikopter aanwezig, aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Of de vrouw zelf om hulp heeft gevraagd of dat iemand anders over haar heeft gebeld, wil de woordvoerder om privacyredenen niet zeggen.

Signalement

Er was eerder zaterdagmiddag een Burgernetmelding met het signalement van de vrouw uitgestuurd. De vrouw is 23 jaar oud, heeft bruin haar en draagt een grijs shirt en een zwarte broek. Ze heeft een laptop bij zich.

Mensen die de vrouw zien, worden verzocht om 112 te bellen.