Tijn (13) al maanden vermist, politie arresteert man (50) en vrouw (40) uit Valkenswaard

De 13-jarige Tijn uit Eindhoven, die al sinds 14 januari wordt vermist, is nog steeds niet gevonden. Politie Oost-Brabant vraagt vrijdag opnieuw aandacht voor de vermissingszaak op sociale media. "We doen een nadrukkelijk beroep op iedereen om naar hem uit te kijken en informatie te delen."

In de vermissingszaak werden donderdag wel twee verdachten aangehouden, maar deze arrestaties hebben nog niet geleid tot het vinden van de verblijfplaats van Tijn. Het gaat om een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Valkenswaard, uit de directe kring van Tijn. De woningen van beide verdachten zijn doorzocht.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden. "Het belangrijkste is dat we hem in goede gezondheid vinden. (...) Het onderzoeksteam is ervan overtuigd dat er mensen moeten zijn die meer weten over de vermissing en/of de verblijfplaats van Tijn en die zich nog niet hebben uitgesproken."

Omdat er vanuit familie en vrienden van Tijn ook een link met België gelegd kan worden, is het zoekgebied uitgebreid naar over de grens. Ook in België wordt actief opgeroepen om uit te kijken naar de jongen.

Zijn toekomst is onzeker. Politie

"Op dit moment is er geen aanleiding om te vrezen voor het leven van Tijn, maar we maken ons wel zorgen over zijn welzijn na maanden in verborgenheid", schrijft de politie. "Hij gaat waarschijnlijk niet naar school, waardoor er ook grote zorgen zijn over zijn (sociale) ontwikkeling en mentale gezondheid. Zijn toekomst is onzeker. Het is daarom van het grootste belang voor Tijn dat alle informatie of vermoedens over zijn verblijfplaats met het onderzoeksteam worden gedeeld."

Signalement

Tijn is ongeveer 1.55 meter lang en heeft een normaal postuur. Verder heeft hij lichtbruin haar en bruine ogen. Tijn heeft geen moedervlekken of andere opvallende kenmerken in zijn uiterlijk. De jongen is voor het laatst gezien bij zijn verblijfadres.