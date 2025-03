12-jarige Tijn al twee maanden vermist uit Eindhoven

De politie is op zoek naar de 12-jarige Tijn uit Eindhoven. De jongen is sinds dinsdag 14 januari vermist, en is mogelijk vertrokken in de richting van Valkenswaard of Eersel. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

De 12-jarige jongen is ongeveer 1.55 meter lang en heeft een normaal postuur. Verder heeft hij lichtbruin haar en bruine ogen. Tijn heeft geen moedervlekken of andere opvallende kenmerken in zijn uiterlijk.

Tijn is het laatst gezien bij zijn verblijfadres en vanuit daar weggelopen. Mogelijk zou hij zich per voet verplaatsen.