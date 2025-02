Grote zorgen om vermiste student (23) uit Eindhoven

De politie en familie maken zich grote zorgen om de 23-jarige internationale student Devesh Bapat, die sinds 4 februari vermist is. De natuurkundestudent van de TU Eindhoven is voor het laatst in Nederland gezien en lijkt sindsdien spoorloos. Er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk naar Duitsland is vertrokken, maar dat is nog niet bevestigd.

Familie en vrienden zetten alles op alles om hem te vinden en roepen de hulp van het publiek in. Ook de politie onderzoekt de zaak en zoekt naar aanwijzingen die kunnen leiden naar zijn verblijfplaats.

Mogelijk naar Duitsland

Devesh is afkomstig uit India en heeft een slank postuur. Hij is ongeveer 1,70 meter lang en heeft geen opvallende uiterlijke kenmerken zoals tatoeages, littekens of sieraden. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij geen bijzondere accessoires.

Omdat er vermoedens zijn dat Devesh naar Duitsland is gereisd, wordt ook daar naar hem uitgekeken. De hoop is dat iemand hem recent nog heeft gezien of met hem in contact is geweest.

Wie informatie heeft over de verblijfplaats van Devesh, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.