Zorgen om vermiste Luna (15) uit Nistelrode

De politie maakt zich zorgen over de 15-jarige Luna die sinds woensdagmiddag vermist wordt. Het meisje woont in Nistelrode. Haar familie gaf haar als vermist op nadat ze niet thuiskwam 's middags.

Luna heeft bruin, krullend haar en bruine ogen. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een korte, zwarte pufferjas en een groene rugzak. De politie en de familie vragen of iedereen die meer informatie heeft over Luna of over haar verblijfplaats, contact opneemt met de politie.