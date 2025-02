Ali Ahmed (60) al sinds januari vermist uit Tilburg

De politie is op zoek naar de vermiste Ali Ahmed Jama uit Tilburg. De 60-jarige man is sinds januari niet meer gezien.

Op vrijdag 10 januari pinde Ali Ahmed op het station in Breda. Sindsdien is er geen teken van leven van hem vernomen. Het is niet bekend of hij in de Brabantse plaats op de trein is gestapt.

De familie van de man maakt zich ernstig zorgen. Het is volgens hen ongebruikelijk dat hij zo lang niets van zich laat horen.